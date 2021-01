Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, a dezvaluit faptul ca joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus ca a invitat-o pe von der Leyen sa viziteze...

- Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, a dezvaluit faptul ca joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele... The post Dominic Fritz: „Am invitat-o pe Ursula von der Leyen la Timișoara. Am fost foarte convingator. A acceptat” appeared first on Renasterea banateana .

- Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a dezvaluit faptul ca joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus ca a invitat-o pe von der Leyen sa viziteze Timișoara și aceasta a acceptat imediat. Dominic Fritz a oferit detalii din discuția…

- Gradina Zoologica din Timisoara se va inchide, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu un pui de cerb, bolnav, foarte slab, iar oamenii s-au revoltat afirmand ca animalele nu sunt ingrijite corespunzator. Gradina a fost condusa ani de zile de Claudiu Chira, membru PNL Timiș uns in…

- Timișoara nu se afla in situația de a fi carantinata, susține Alin Nica, președintele Consilului Județean Timiș, orașul fiind bine ”acoperit” de locurile in spitale in acest moment. Prin aceste afirmații el este din nou in opoziție cu cel care ar trebui sa ii fie partener politic in județ, primarul…

- Timișoara, la un pas de carantina. Cu un coeficient de infectare cu SARS-CoV-2, de aproape 6 la mia de locuitori, orașul de pe Bega are șanse mici sa evite carantina. Primarul orașului, Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa ca „din pacate, este puțin probabil ca vom putea evita…

- Este puțin probabil ca Timișoara sa evite impunerea masurii de carantinare a orașului și a zonei metropolitane, a declarat primarul, Dominic Fritz. Dominic Fritz a anunțat ca in Timișoara rata de infecție se apropie de 6 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca orașul intra intr-un scenariu de creștere…

- Mai multe contestații au fost depuse impotriva validarii mandatului noului primar, iar Tribunalul Timiș a amanat pronunțarea pe miercuri. „Felicitari colegei mele Clotilde Armand, validata astazi, definitiv, ca primar al sectorului 1, care a avut de invins mașinaria vechilor partide nu doar in alegeri,…