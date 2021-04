Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ciadului, Idriss Deby Itno, in varsta de 68 de ani, care a condus natiunea central-africana mai mult de trei decenii, a fost ucis, marti, in confruntari militare cu grupuri insurgente, anunta oficiali militari citati de agentia Associated Press preluat de mediafax. Anuntul privind…

- Idriss Deby Itno, 68 de ani, președintele Ciadului, care conducea natiunea central-africana din 2 decembrie 1990, a fost ucis marti, 20 aprilie, in timp ce se afla pe frontul din nordul țarii, unde acționeaza grupari insurgente, au anunțat oficiali militari, citati de postul BBC, relateaza Mediafax…

- Vaccinarea cu Astra Zeneca, la liberConform informatiilor furnizate de autoritati, astazi, Valeriu Gheorghita, coordonatul campaniei de vaccinare din Romania urmeaza sa sustina o conferinta de presa, unde va prezenta o circulara pentru ca vaccinarea cu serul Astra Zeneca sa se desfasoare la liber in…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit informațiilor comunicate…

- Autoritațile au anunțat ridicarea restricției de varsta la administrarea vaccinului Astra Zeneca. Programarile se pot face in platforma chiar și pentru persoanele peste 55 de ani. Comitetul pentru Coordonarea Vaccinarii a decis ca toți cetațenii adulți ai Romaniei, indiferent de varsta, vor fi vaccinați…

- Romania a ratat din motive birocratice prezența la Mondialul din 2019 (deși pe teren și-a caștigat biletele pentru Japonia), iar rugbyștii nu mai concep sa vada și turneul din Franța 2023, din fața televizorului. Capitanul ”stejarilor, Mihai Macovei, a sunat adunarea și a transmis mesajul razboinic…

- Vaccinarea anti-coronavirus ar urma sa inceapa astazi și in Republica Moldova, primii urmand sa fie imunizati lucratorii medicali din prima linie in lupta cu COVID-19. Autoritațile de la Chișinau vor trimite și in Transnistria o parte din vaccinurile AstraZeneca, primite din Romania sub forma de ajutor…

- MAE precizeaza ca autoritațile din Franța cer un test RT- PCR negativ pentru coronavirus. Nu se cere un astfel de test pentru transportatori.„Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Franței metropolitane, in…