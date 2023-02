Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, vizită oficială în Azerbaidjan Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, va efectua, in perioada 26 – 28 februarie, o vizita oficiala in Republica Azerbaidjan, la invitatia presedintelui Adunarii Nationale a acestei tari, Sahiba Gafarova. Potrivit unui memorandum intern al Camerei Deputatilor, aprobat de Biroul permanent, „vizita va constitui un moment de referinta pentru consolidarea dialogului parlamentar cu forul legislativ omolog de la Baku si va contribui la dezvoltarea cooperarii romano-azere, precum si la promovarea proiectelor de interes comun”. Din delegatia condusa de Marcel Ciolacu fac parte deputatii Kelemen… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Sterian conduce monopolul transportului național de gaze din 2017. A rezistat in funcție indiferent de regim printr-o asociere cu intreaga ”camarila” provenita din serviciile secrete. In plus, Transgaz s-a umplut de rude, prieteni și vecini. Ion Sterian este prietenul tuturor. S-a lipit de Vlad…

- Societatea Nationala a Gazelor Naturale Romgaz si Socar Trading, filiala companiei nationale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat vineri, 3 februarie, la Baku, un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania.”Pentru a asigura necesarul de consum cu gaze…

- ”Pentru a asigura necesarul de consum cu gaze al tarii noastre astazi am participat la ceremonia de semnare a unui nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania, intre SNGN ROMGAZ SA si SOCAR TRADING, filiala companiei nationale petroliere a Republicii Azerbaidjan”, anunta…

- Moneda europeana a continuat aprecierea fața de dolarul american și a ajuns la 1,0903, cel mai ridicat nivel din aprilie anul trecut. Aprecierea a venit ca urmare a informațiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica…

- Un ministru a murit dupa ce a suferit un atac de cord, in timpul unei sedinte de guvern. Ministrul avea 62 de ani și era un apropiat al președintelui. Este vorba, mai exact, despre ministrul gabonez de externe, Michael Moussa Adamo, care a suferit un atac de cord in timpul unei sedinte de guvern. Ministrul…

- Banca Mondiala estimeaza o creștere de 2,6% a economiei Romaniei anul acesta, iar pentru 2024 instituția financiara prognozeaza o creștere de 4,2%. Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul „Perspective Economice Globale”…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat sambata un acord intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi. Documentul a fost adoptat la Palatul Cotroceni, in prezenta presedintelui Comisiei Europene,…

- Vit Rakusan spune ca de peste 10 ani nu s-a facut nimic pentru aderarea noilor state și ca suntem la cațiva pași de un posibil succes, in ceea ce privește intrarea Croației, Bulgariei și Romaniei, in Schengen. „Un subiect foarte important este extinderea Schengen. Sunt sigur ca Croatia va intra astazi…