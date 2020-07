Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, depistat pozitiv la testul COVID-19 ​Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de el într-un mesaj televizat. &"Toata lumea știa ca va ajunge la o parte considerabila a populației mai devreme sau mai târziu. Pentru mine a fost pozitiv", a spus Bolsonaro, referindu-se la testul COVID-19 pe care facut luni.



P​resedintele, care este foarte sceptic în ce priveste pandemia de COVID-19, i-a declarat unui jurnalist ca are unele simptome ale coronavirusului, inclusiv febra 38 grade Celsius, si ca a facut o radiografie la plamâni la spitalul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

