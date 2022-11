Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este putin probabil ca racheta care a lovit Polonia sa fi fost lansata din Rusia, spunand ca Washingtonul si aliatii sai vor sa stabileasca cu exactitate ce s-a intamplat inainte de a decide o reactie, transmite AFP, informeaza News.ro. Fii…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, considera ca este nevoie de negocieri ruso-americane și de un acord intre America și Rusia pentru a putea pune capat razboiului din Ucraina și de aceea ar fi important ca liderii celor doua țari sa se intalneasca la urmatorul summit G20 care are loc…

- Președintele american Joe Biden și noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, au convenit, in timpul unei conversații telefonice avute marți, sa lucreze impreuna pentru a sprijini Ucraina și pentru a aborda provocarile lansate de China, a transmis Casa Alba, citata de The Guardian . Ei au vorbit…

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…

- Amenintarea presedintelui rus Vladimir Putin de a utiliza armele nucleare poate sa duca la cel mai ridicat risc de acest tip de la criza rachetelor din Cuba incoace, a declarat presedintele SUA, Joe Biden, recunoscand ca este pentru prima oara din 1962 cand exista o „amenintare directa” de utilizare…

- Comisia Europeana propune o interventie de urgenta pe pietele europene ale energiei pentru a face fata recentelor cresteri dramatice ale preturilor. Comisia propune, printre altele, obligatia de a reduce consumul de energie electrica cu cel putin 5 % in timpul orelor de varf selectate. Statele membre…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…