- Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca Rusia a trimis Statelor Unite o nota diplomatica oficiala prin care a avertizat Pentagonul sa nu mai trimita arme Ucrainei, relateaza Reuters.

- Sergiy Makogon, seful firmei responsabile de tranzitul gazelor din Ucraina, OGTSU, a anuntat miercuri ca, de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie, compania a inregistrat pagube de sute de milioane de euro, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pietele de energie si materii prime sunt extrem de destabilizate dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, au apreciat, marti, principalele firme de trading, care au avertizat ca ar putea aparea probleme in aprovizionarea cu benzina si motorina si o recesiune economica in Europa, daca livrarile din Rusia…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, doi dintre cei mai mari producatori de culturi din lume, ar putea duce la o criza alimentara „la scara globala”, a declarat luni ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandie, citat de Reuters. El a facut aceste declarații la Bruxelles, inaintea unei reuniuni…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Rusia s-ar putea sa nu isi onoreze plata datoriilor in urma sanctiunilor fara precedent aplicate de statele occidentale din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, dar acest lucru nu ar declansa o criza financiara globala, a declarat duminica directorul Fondului Monetar International Kristalina Georgieva,…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile fara precedent impuse Rusiei au declanșat o scadere a comerțului internațional și au crescut puternic prețurile la alimente și energie, iar ca urmare a acestui fapt, Fondul Monetar Internațional spune ca prognozele sale privind creșterea economica la nivel global…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toți oamenii care fug din calea violențelor provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat vineri, 25 februarie, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit Reuters . „Trebuie sa facem totul pentru a-i accepta fara intarziere pe cei care acum fug…