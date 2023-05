Preşedintele Aleksandar Vucic: „Vom dezarma Serbia, iar pedepsele vor fi drastice” Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri, dupa atacurile armate din ultimele doua zile, soldate in total cu 17 morti, ca autoritatile vor lua masuri urgente, una dintre acestea fiind inasprirea drastica a conditiilor de posesie a armelor, scopul fiind „dezarmarea Serbiei", relateaza presa locala. Presedintele Vucic a tinut un discurs dupa tragedia din doua sate de langa Mladenovac, in care un tanar de 21 de ani a ucis, joi seara, opt persoane si a ranit alte 14. Atacul armat a intervenit la nici 48 de ore de la masacrul dintr-o scoala publica din Belgrad, unde un elev de 13 ani a tras… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

