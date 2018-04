Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Birligea, soferul drogat, a fost trimis in judecata de procurori. Barbatul, care dupa o cearta cu sotia, in masina, a intrat intentionat in trei autoturisme oprite la un semafor de pe Calea Victoriei din Bucuresti, este acuzat de tentativa de omor. Dragoș Birligea, in varsta de 39 de ani, a provocat…

- Donald Trump a recunoscut ca a fost foarte ocupat in ultima perioada și nu a apucat sa ii ia un cadou soției sale, Melania Trump, cu ocazia aniversarii sale. Prima Doamna a implinit 48 de ani. Intrebat ce i-a oferit Primei Doamne, Donald Trump a spus ”ei bine, as face mai bine sa nu…

- Presedintele Donald Trump a recunoscut ca a fost prea ocupat ca sa-i ia un cadou sotiei sale, Prima Doamna Melania Trump, care a implinit joi 48 de ani, scrie CNN. Intrebat intr-un interviu la Fox & Friends ce i-a luat Primei Doamne cadou de ziua sa, seful statului a raspuns razand ”ei, bine, as face…

- Soția dictatorului din Coreea de Nord, Ri Sol-ju, ramane o figura enigmatica și puțini sunt cei care cunosc detalii din viața ei. Fosta cantareața, despre care se spune ca ar avea 28 de ani, s-ar fi casatorit cu liderul de la Phenian in 2009, deși au anunțat public ca sunt soț și soție in 2012. Alții…

- Povestea dramatica din familia actorului a culminat cu acest mesaj Cu totii asteptam o reactie din partea lui Colin in fata unei povesti atat de surprinzatoare. „M-ai facut sa sufar, dar stiu ca si tu suferi”, i-a raspuns intr-un e-mail Colin Firth amantului sotiei, atunci cand acesta i-a scris despre…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- De acest lucru s-a convins și un barbat din Johannesburg, imediat dupa ce soția lui a fost rapusa de o boala crunta: cancer, scrie avantaje.ro. Dar peste ani de zile, barbatul va avea surpriza vieții sale, ultima surpriza pe care soția decedata i-o facuse. Citeste si O femeie din Turcia, condamnata…

- Sotia lui Bebe Cotimanis, Florina Marcuta, a fost abordata cu privire la subiectul momentului: infidelitatea sotului ei. Actorul a fost vazut zilele trecute in compania colegei lui de scena, Iulia Dragomir. Cei doi erau in tandreturi in fata unei manastiri, iar apropiatii lui Cotimanis spun ca intre…