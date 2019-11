Intrebat daca va raspunde apelurilor la demisie ce se fac auzite in tara sa, presedintele chilian conservator a raspuns "Nu", recunoscand totodata sa el este "responsabil de o parte dintre problemele care s-au adunat in decurs de 30 de ani".



Miscarea de contestare a intrat luni in cea de-a treia saptamana, in pofida anuntarii a numeroase masuri sociale. Ea a inceput ca un protest impotriva scumpirii calatoriilor cu metroul si s-a extins rapid la o serie de alte revendicari, potrivit Agerpres.



"Problemele s-au acumulat in acesti ultimi 30 de ani. Sunt responsabil de o parte…