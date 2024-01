Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a transmis un mesaj subliminal președintelui Klaus Iohannis de ziua Micii Uniri. Prezent la Iași, Ciolacu a atenționat ca Romania nu poate fi respectata pe plan extern daca nu are poziții dure.Numai așa putem reuși, spune Ciolacu Iata discursul premierului: "Ne…

- Turul ghidat cu tema Unirii Principatelor din 1859 va fi organizat pe 24 ianuarie incepand cu ora 14, cu plecare din fața Muzeului Unirii de pe strada Lapușneanu și va dura aproximativ 3 ore. Se va vorbi despre unioniști și antiunioniști, despre personalitațile care au facilitat sau care au dorit sa…

- Targul de produse tradiționale romanești „Mica Unire a producatorilor romani”, organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Evenimentul se va desfașura cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane…

- Programul de circulație al STP SA Alba Iulia pentru ziua de 24 Ianuarie – Mica Unire, in Zona Metropolitana Alba Iulia Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Programul…

- 24 ianuarie este zi libera pentru romani, dar ce semnificație are aceasta data pentru țara noastra? Ziua de 24 ianuarie 1859 este una extrem de importanta pentru țara noastra. La aceasta data s-a savarșit Unirea Principatelor Romane, cunoscuta și sub Mica Unire, la scurt timp dupa ce Alexandru Ioan…

- Calendar ZILE LIBERE in 2024: Cand este urmatoarea minivacanța Bugetarii se vor bucura in luna ianuarie de o noua zi libera. Mai exact, in data de 24 ianuarie, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane – Mica Unire, o zi de sarbatoare legala in care programul de lucru este suspendat. Deși cade…

- Mulți romani cunosc istoria celui care a infaptuit Mica Unire in anul 1600. Puțini știu cum il chema insa in realitate pe domnitorul Mihai Viteazul. Se spune ca, inainte de a ajunge pe scaunul de domnie, a fost atat de bogat incat putea sa iși permita sa administreze 44 de sate. Lucruri mai puțin știute…

- Saptamana trecuta, in perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, Ansamblul Folcloric Național Transilvania a organizat Tabara de Arta „Zambet de copil” unde au fost inscriși 15 copii. Fiecare zi de tabara le-a daruit experiențe frumoase, printre care se numara: vizita la muzeele de arta, istorie, mineralogie,…