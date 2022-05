Stiri pe aceeasi tema

- La 12 mai 2022 și-a ținut lucrarile Sesiunea a X-a a Adunarii Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Sesiunea s-a desfașurat in regim hibrid, informeaza Noi.md. Sesiunii a X-a a Adunarii Generale care a avut pe agenda doua chestiuni: Cu privire la audierea și aprobarea raportului asupra starii…

- Ministrul de Externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, considera ca Ucraina nu are nevoie de un alt front in regiunea transnistreana, de aceea impreuna cu Republica Moldova și Europa, Kievul nu va admite escaladarea situației, scrie presa din Ucraina. Declarațiile au fost facute de oficial in cadrul unui…

- Republica Moldova, Ucraina și toata Europa vor ține sub control o eventuala escaladare in Transnistria pentru a preveni crearea unui alt front, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, in cadrul unei intalniri comune cu omologul sau danez, Jeppe Kofod la Kiev. Șeful diplomației ucrainene…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova a declarat, pentru Sky News, ca viitorul țarii sale si al Europei depinde de cum se va sfarși razboiul din Ucraina. Nicu Popescu a spus: „Viitorul intregului continent se bazeaza pe capacitatea Ucrainei de a-și menținte sistemul politic, pe rezistența țarii.…

- Reprezentanților R.A. Aeroportul Iași au avut, saptamana aceasta, o intalnire cu Jozsef Varadi, CEO al companiei Wizz Air, prezent pentru prima data in capitala Moldovei, pentru o serie de discuții despre perspectivele de dezvoltare a bazei din Iași. Chiar daca restricțiile impuse de pandemie au afectat…

- Dupa ce la sfârșitul saptamânii trecute ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, spunea ca dosarul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana sa fie analizat individual, astazi oficialul de la Kiev a reiterat în termeni mai duri poziția, potrivit Jurnal.md.…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa si de securitate Josep Borrell a avertizat ca actuala criza din Ucraina se poate raspandi si in alte regiuni, precum Balcanii de Vest, Georgia si Republica Moldova, scrie BTA. Rusia nu se va opri in Ucraina, iar „Moldova este una dintre țarile in care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a devenit, in doar cateva zile, unul dintre cei mai apreciați lideri de stat ai lumii. Presa internaționala și internauții din social media il simpatizeaza, considerandu-l un adevarat erou in razboiul pe care Rusia l-a declarat Ucrainei, in data de 24 februarie.…