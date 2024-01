Stiri pe aceeasi tema

- David Barnea, seful Mossadului – serviciul de informatii externe al Israelului – a declarat miercuri ca agentia sa „isi va regla conturile” cu orice persoana implicata in atacul sangeros comis de gruparea islamista palestiniana Hamas in 7 octombrie in comunitatile din sudul Israelului, relateaza AFP.…

- Uciderea unui lider al Hamas de catre Israel, intr-un atac de marți asupra capitalei libaneze Beirut, alimenteaza riscul ca razboiul din Gaza sa se extinda mult dincolo de enclava palestiniana, potrivit unei analize a agenției Reuters. Israelul l-a ucis marți pe adjunctul liderului Hamas Saleh al-Arouri…

- Israel killed Hamas deputy leader Saleh al-Arouri in a drone strike in Lebanon‘s capital, Beirut, on Tuesday, Lebanese and Palestinian security sources said, raising the potential risk of the war in Gaza spreading well beyond the Palestinian enclave, according to Reuters. Arouri, 57, was the first senior…

- Israelul a transmis administrației de la Washington ca va incepe implementarea unor pauze de cate patru ore in zonele din nordul Fașiei Gaza, intervale in care armata israeliana nu va trage, a declarat joi John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate al SUA. Anunțurile vor fi facute…

- SUA a transmis oficial ca nu va accepta ca gruparea islamista Hamas sa fie implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul. John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate, a declarat miercuri ca Washingtonul nu sprijina stabilirea civililor…

- Poliția din Israel și serviciul de securitate interna Shin Bet au interogat șase palestinieni care au participat la atacurile din 7 octombrie și care au fost capturați inainte sa poata reveni in Gaza, potrivit publicației Jerusalem Post. Imaginile de la interogatorii, publicate luni, arata pasaje din…

- Ronen Bar, seful agentiei israeliene de informatii interne Shin Bet, a afirmat ca razboiul declanșat pentru pedepsirea organizației Hamas nu are vreo limita in ceea ce privește momentul finalizarii operațiunilor sau nivelul de forța folosit, potrivit publicației Jerusalem Post. „Ne aflam intr-un razboi,…

- Presa din Italia a publicat informații despre victimele tragediei care a avut loc in Veneția, unde, printre victime s-a aflat și o familie de romani. De asemenea, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Potrivit Corriere della Serra, care a publicat…