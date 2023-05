Stiri pe aceeasi tema

- Atiq Ahmed, fost deputat indian, care se afla sub escorta politiei si se confrunta cu acuzatii de crima si agresiune, vorbea cu jurnalistii cand focuri de arma au fost trase aproape de capul sau și al fratelui sau, Ashraf, aflat langa el, informeaza BBC, citat de News.ro . Videoclipul ii arata pe Ahmed…

- Joi, 13 aprilie, la Dighton, in statul american Massachusetts, a fost arestat Jack Teixeira, 21 ani, specialist in informatica, suspectat ca se afla la originea scurgerii de informații și documente secrete ale Pentagonului. Surse informate au precizat ca tanarul respectiv a fost interpelat fara violența,…

- Bogdan Mindrescu este secretarul de stat de la transporturi care coordoneaza sectorul aviatic. Astfel, Mindrescu este cel care are in subordine aeroporturile din București. Acest secretar de stat este susținut in aceasta poziție de ministrul Sorin Grindeanu, care l-a promovat in aceasta poziție imediat…

- Jurnaliștii de la BBC i-au dedicat un amplu material lui Gheorghe Hagi, britanicii fiind impresionați de academia legendei fotbalului romanesc și de ambitia „Regelui” de a „readuce Romaniei gloria de altadata”.

- Jurnalistii ZDI au facut un clip socant zilele trecute, in zona Vladeni. Sinele de cale ferata trec printr-o curba, iar buloanele care ar trebui sa lege strans metalul de traversele din lemn fie se invart in gol, fie sunt desurubate. Este curios cum circula trenul in acest mod, dar sigur garniturile…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Presa germana dezvaluie motivul real al vizitei premierului Bavariei la București și la Tirana, despre care premierul Nicolae Ciuca a evitat sa vorbeasca: muncitori calificați de care are nevoie urgenta economia germana, la schimb cu susținerea aderarii la Spațiul Schengen…

- ASF ne informeaza ca Euroins, cea mai mare companie de polițe auto din Romania, care da țepe șoferilor romani pentru ca are restanțe privind plata despagubirilor și nici nu platește suma despagubirilor in totalitate, a fost luata sub aripa de BERD. ,,Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de Banca…