Stiri pe aceeasi tema

- Sute de cladiri au fost „complet distruse” in Fasia Gaza in bombardamentele israeliene din timpul noptii, a anuntat sambata Apararea Civila palestiniana, citata de France Presse. Bombardamentele intense din timpul noptii ”au schimbat peisajul Gazei si al guvernoratelor din nord”, a adaugat el. Fașia…

- Gruparea extremista palestiniana Hamas, care controleaza Fașia Gaza, a transmis catre postul TV Al Jazeera ca luptatorii sai au intalnit o unitate israeliana de blindate in sud, in apropiere de Khan Younis, in noaptea de duminica spre luni. Hamas a adaugat ca a reușit sa distruga cateva din echipamentele…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marți, in cadrul conferinței de presa susținute impreuna cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, ca „Romania ramane un stat consecvent in cadrul relațiilor sale din Orientul Mijlociu”. „De aceea, suntem extrem de ingrijorați de spirala crescanda a violențelor,…

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa-si reia activitatea dupa vacanta de vara. Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul…

- Un șofer roman a fost filmat in timp ce conducea un Jeep Renegade cu viteza, in marșarier, pe contrasens, pe prima banda a șoselei de centura a orașului Napoli. Deputatul Francesco Emilio Borrelli a criticat autoritațile ca nu au luat nicio masura in acest caz, relateaza presa din peninsula. …

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…