Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Bogdan Chiorean, medic de profesie, care conduce un centru de ingrijiri paliative pentru bolnavi in faza terminala in Cluj-Napoca, a lansat un avertisment in ce privește curentul antivaccinist și teoriile conspiraționiste despre pandemia de Covid-19.

- Județul Cluj este fruntaș la numarul de cazuri de rujeola în ultimii ani, iar aceasta cifra se datoreaza din pacate și lipsei vaccinului. Epidemia de rujeola a debutat în 2017, iar de atunci numarul de îmbolnaviri a trecut de 20.000. Preotul Bogdan Chiorean este omul care…

- Scandal vineri dupa-amiaza la un centru privat de recoltare teste COVID. Pacienții nu și-au mai primit rezultatele deși au platit. Mai mulți buzoieni reclama faptul ca au facut testele COVID la un laborator privat situat la subsolul Centrului de Dializa, in urma cu 2 zile. Cu toții au platit testele…

- Polițiștii clujeni anunța ca sunt desfașurate in continuare acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din intreg județul.Astfel, la data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…

- Sociologul Lilian Negura explica de ce negarea virusului COVID-19 prinde mai ales in țari precum Romania, “unde exista multa lume nedreptațita, umilita de instituții sau de reprezentanții acestora, de inegalitațile pe care le suporta”.Odata cu criza COVID-19 au explodat și noi valuri de teorii ale conspirației.…

- Copiii sunt din localitatea Viișoara și locuiesc pe o strada pe care se afla aproximativ 100 de persoane. Problema este, ca foarte mulți copii care locuiesc în zona, printre care și cei patru sufera de rujeola, o alta epidemie care da de furca locuitorilor județului Cluj. CITEȘTE…

- Teoriile conspiratiei legate de pandemia de Covid-19, raspandite de regula de grupuri de extrema-dreapta, trebuie contracarate, a cerut vineri un politician proeminent din Partidul Social-Democrat german (SPD), relateaza dpa., potrivit Agerpres "Oamenii obisnuiti trebuie sa reziste. Incepe de regula…

- Cercetatorii italieni au elaborat un studiu in care transmit ca au detectat noul coronavirus in particule de aer poluat. In aceste conditii, temerea parintilor de a nu-si scoate copiii afara din casa pare a fi intemeiata. Citeste si COVID-19. Medicul Virgil Musta, despre cea mai frecventa…