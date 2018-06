Preot Iulian Zisu: Despre Timp si Vesnicie Celor care nu cred le aratam cerul si le spunem ca acolo poate incapea si Imparatia lui Dumnezeu. De aceea ar fi o gluma sa ti irosesti timpul doar cu cele materiale si sa nu te preocupi catusi de putin si de cele spirituale. Timpul nu este doar un concept sau o unitate de masura in care este incadrata viata pamantenilor, ci clipa in universurile vesniciei. Stiinta chiar constata ca este o secventa in care se regaseste tot cosmosul. Timpul este daruit de Dumnezeu si are un sens, rost, scop: chia ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSoborul Sf. 12 Apostoli; Sf. Ier. Ghelasie de la RametGreco-catoliceSerbarea celor 12 ApostoliRomano-catolicePrimii Sfinti Martiri din RomaSoborul Sfintilor 12 Apostoli este praznuit de Biserica Ortodoxa in ziua de 30 iunie.Sfantul Apostol…

- Lora și-a spus foarte clar parerea despre succes și despre lucrurile mai puțin placute din cariera unui artist. Pe contul sau de socializare, Lora a transmis un mesaj categoric despre ce inseamna succesul și cum ajunge acesta sa atraga invidia celor din jur. Artista a ținut sa menționeze ca mesajul…

- CHIȘINAU, 17 iun — Sputnik. Suntem în a doua duminica din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și în cea de-a III-a duminica de dupa Rusalii. În acesta zi Biserica face pomenirea Sfântul Ierarh Mitrofan, patriarhul Constantinopolului (326), a Cuviosul Zosima…

- Intr o lume plina de ura si razbunare sf. Evanghelii aduc Cuvinte dumnezeiesti, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu sa fie in fiecare din noi. Daca vrei sa fii sincer si iti doresti cu adevarat normalitatea trebuie sa faci:,,binele. Comportamentul firii umane a devenit sovaielnic, plin de instabilitate…

- In Apuseni, langa orasul Zlatna, la 1 kilometru distanta de drumul national ce face legatura cu Alba Iulia, se afla un mic ”rai”. Un sat cu cateva sute de locuitori isi traieste vesnicia intr-un veritabil paradis natural

- De atunci s-a luptat cu boala și a incercat sa-și cladeasca o viața in care sa poarte halat alb pentru a putea oferi mai departe ajutorul si sprijinul ei celor care au nevoie. „Timpul a trecut iar voi mi-ati fost cu indarjire alaturi! Acum viforul necazurilor vor iar sa se abata dar de data…

- Inna a ajuns la spital dupa ce scena din Istanbul pe care cânta s-a prabușit, cântareața din România facând publica o imagine în care apare cu picioarele bandajate și și-a asigurat fanii ca se simte bine. Artista din România s-a ranit dupa ce scena pe care performa…

- Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat și duhovnicesc. Potrivit credințelor populare, in aceasta saptamana nu se lucreaza, iar cei care mor ajung in iad pentru ca „Raiul este inchis”. „In aceste momente ne reamintim și retraim ultimele zile…