- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Zaharia Sfantul Zaharia a fost fiul lui Carion egipteanul. El și-a lasat copii și nevasta și s-a facut monah. Deși Zaharia era mai tanar decat cei mai mulți frați de la Schit, el era plin de darurile Duhului Sfant, mai mult decat cei mai varstnici. El iși simțea…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.Sfantul Mucenic Teodot, nascut in Galatia Asia Mica, era Episcopul Cirenei din Cipru. In timpul unei persecutii a crestinilor din timpul paganului imparat Liciniu 311 324 , Sf. Teodot…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia In vremea imparaților pagani ai Imperiului Roman, numeroase și sangeroase prigoniri s-au abatut asupra creștinilor și foarte mulți marturisitori ai lui Hristos au indurat moarte de mucenici pentru statornicia lor in credința cea…

- Sfantul Eustatie si Sfantul Timotei. Sfantul Eustatie a fost un aparator al Ortodoxiei. A aparat sfintele dogme la Sinodul intai Ecumenic de la Niceea din anul 325 , unde a respins invatatura lui Arie. Impreuna cu ceilalti Sfinti Parinti, Eustatie a marturisit pe lisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Nina Primii creștin au aparut in Iviria (veche denumire a Georgiei) inca in anii 40 dupa Hristos. Totusi, Evanghelia a devenit cunoscuta tuturor mult mai tarziu, incepand cu secolul al IV-lea, prin propovaduirea Sfintei Nina, „cea intocmai cu Apostolii”. Ea a fost…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea sfintei mucenite Tatiana.Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever 222 235 a devenit si diacon…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ioan Botezatorul Pe 7 ianuarie praznuim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan s-a nascut ca rod al rugaciunilor si al postului, din parintii Zaharia si Elisabeta. Nasterea prorocului Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus. Ioan, nume daruit…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Teopempt și Teona Sfinții Mucenici Teopempt și Teona fostul vrajitor fac parte dintre primi sfinți martiri din timpul prigoanelor desfașurate de Dioclețian. Sfantul Mucenic Teopempt a fost episcop al Nicomidiei intre anii 290-295, in timpul domniei Dioclețian…