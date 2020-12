Stiri pe aceeasi tema

- Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani, dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Parintii sustin ca omul bisericii le-a urecheat copilul, iar apoi l-a cautat prin buzunare. Poliția a demarat o investigație in acest caz, scrie…

- Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Omul bisericii le-ar fi urecheat copilul, iar apoi l-ar fi cautat și prin buzunare, susțin parinții acestuia, noteaza antena3.ro. Tatal…

- Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Parintii sustin ca omul bisericii le-a urecheat copilul, iar apoi l-a cautat prin buzunare.

- Un tanar din Bacau a disparut de acasa si este cautat acum de Poliție. Pe numele sau Sergiu Gavrila a plecat de la domiciliul sau si nu s-a mai intors. Familia a sunat la 112 si i-a anuntat disparitia. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Sergiu Gavrila, in varsta de 32 ani, domiciliat…

- ALERTA… In data de 14 decembrie, Poliția municipiului Vaslui a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 13 decembrie, minorul MUNTEANU MIRCEA, in varsta de 12 ani, din municipiul Vaslui, județul Vaslui, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors pana in prezent.…

- Reactia incredibila a unei soferite care a lovit un copil. Aceasta s-a dat jos din mașina, l-a certat pe baiat ca mai apoi sa plece linistita in treburile ei. Intamplarea a avut loc in Bistrița, pe o strada din localitate. Imaginile au fost prezentate prima oara de presa locala. Pe inregistrare se poate…

- MODIFICARE… Ordonanta de urgenta prin care parintii elevilor sub 12 ani pot primi, la cerere, zile libere platite de stat ca sa stea acasa cat timp copiii fac scoala online a fost aprobata in ultima sedinta de catre Guvern. Este vorba despre completarea OUG 147/2020, care prevedea pana acum ca doar…

- CONDAMNARE… Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, si-a primit pedeapsa. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea acestuia la la 6 ani si 10 luni de inchisoare in regim de detentie.Nemultumit de pedeaspa primita, in prima instanta, Danu…