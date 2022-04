Stiri pe aceeasi tema

- Portofoliul imobiliar privat al lui Roman Abramovici in Marea Britanie – și suprafața de Londra pe care a reușit sa o cumpere in 20 de ani – este mult mai mare decat se credea. Acum a ieșit la iveala ca oligarhul și familia sa au colecționat un total de 53 de case și apartamente englezești de lux, in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Oficialii uzbeci de la cel mai inalt nivel au declarat ca doresc sa mențina relații bune atat cu Moscova, cat și cu Kievul, și ca se opun razboiului. „Vrem o soluție pașnica la aceasta situație și rezolvarea conflictului prin mijloace politice și diplomatice. Dar, pentru a face acest lucru, in primul…

- Serghei Narișkin, șeful Serviciului de Informații Externe din Rusia (SVR), a declarat in cadrul unui eveniment de la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric”. „Se decide soarta Rusiei, locul ei viitor in lume”, a spus Narișkin. Discursul șefului de spionaj s-a concentrat pe importanța…

- Așa cum se aștepta toata lumea, Rusia anunța ca se retrage oficial din Consiliul Europei. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a trimis o scrisoare formala prin care face publica decizia “voluntara si echilibrata” de retragere din Consiliul Europei. Autoritațile de la Moscova susțin ca NATO si…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Premierul britanic, Boris Johnson, doreste sa evite „varsarea de sange” in Ucraina si urmeaza sa-i telefoneze presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-l indemna din nou „sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic”, a declarat vineri seara o purtatoare de cuvant de la Downing Street, noteaza AFP.…