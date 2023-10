Narges Mohammadi, militanta din Iran, este onorata cu Premiul Nobel pentru Pace 2023. Ea a fost recompensata ”pentru lupta impotriva opresiunii femeilor din Iran și pentru lupta dusa pentru pormovarea drepturilor omului și a libertații tuturor”. Aceasta decizie surprinde intrucat majoritatea previziunilor se indreptau spre președintele Volodimir Zelenski. Se pare ca, in acest an, Comitetul Nobel a dorit sa se concentreze asupra luptei acestei activiste aflata in inchisoare. ”Narges Mohammadi este o aparatoare a drepturilor omului și o luptatoare pentru libertate. Lupta ei curajoasa pentru libertatea…