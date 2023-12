Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Antreprenorilor (ANAA) a aniversat miercuri seara 10 ani de la infiintare, ocazie cu care a acordat, in cadrul Galei Shining Stars, o serie de premii antreprenorilor, dar si mass-media, potrivit Agerpres. ''Sarbatorim 10 ani de la infiintare, 10 ani de succese, care reprezinta…

- Consulul general al Romaniei la Cernauti, Irina-Loredana Stanculescu, le-a acordat, miercuri, in cadrul unei ceremonii cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, diplome de excelenta jurnalistilor romani care au facut corespondenta de razboi, potrivit agerpres.ro. Distinctiile au fost inmanate corespondentului…

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” sarbatorește 50 de ani de excelența in educație Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, instituția care a dat județului, țarii și lumii numeroși specialiști, marcheaza in aceste zile jumatate de secol de la inființare. Manifestarile prilejuite de aceasta sarbatoare au debutat…

- Ministerul Educației a precizat vineri ca performanța școlara este recompensata prin burse de excelența, dupa ce premierul a spus ca e inadmisibil ca elevi cu nota 2 sa ia bursa de merit. „Aștept o soluție prin care bursa de merit sa reflecte performanța

- Comunicat de la Biroul de Presa al PE Un consorțiu grec, german și britanic a caștigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru investigarea naufragiului vasului Adriana, care a facut peste 600 de victime in largul insulei Pylos. Ancheta comuna a agenției grecești de investigație Solomon, in colaborare…

- Gala premiilor Festivalului Monodramei Independente va avea loc in data de 14 octombrie, la Centrul Cultural Reduta, in data de 15 octombrie, de la ora 18.00. Cu aceasta ocazie are loc un recital de muzica fado , susținut de Ioana Dichiseanu. De asemenea, va avea loc teatrul „Stewardesa pandemica”.…

- FOTO| Sebeșul premiaza din nou excelența in educație in cadrul unui eveniment public: invitați peste 300 de elevi și 68 de profesori FOTO| Sebeșul premiaza din nou excelența in educație in cadrul unui eveniment public: invitați peste 300 de elevi și 68 de profesori Vineri, 6 octombrie 2023, in gradina…

- Și in acest an, Colegiul Economic ,,Regele Mihai I” din orașul Buzau a primit o distincție pentru meritul de a avea in continuare mulți absolvenți cu rezultate notabile in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) București. Este știut faptul ca mulți dintre cei care studiaza la Colegiul Economic aleg…