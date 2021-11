Premiu pentru un actor al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Zoltan Lovas a obținut „Premiul pentru cel mai bun actor” la Bacau Fest Monodrame 2021, pentru spectacolul „One Wo(Man) Show”, prin care marcheaza 50 de ani de viața, 25 de scena și 100 de roluri interpretate.

- Din cauza creșterii incidenței cazurilor de COVID19 la nivelul municipiului Arad, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” a decis sa amane desfașurarea Festivalul Internațional Arta Animației Euromarionete...

- In his memoirs, Ioan Slavici also writes on paper a few lines about Satmar and our lands, as they now looked like in the second half of the 19th century.The great writer first landed at Satu Mare in 1868 to take his „maturity exam”.And that’s because he showed up late for the exam in Arad.How […]

- ARAD. Teatrul Clasic „Ioan Slavici” a gazduit, sambata, Conferinta Judeteana a Partidului Miscarea Populara, ocazie cu care a fost aleasa noua conducere a partidului. Au participat peste 250 de delegați din municipiu și județ, conducerea naționala fiind reprezentata de secretarul general al partidului,…

- „Minunatele aventuri ale lui Nils Prichindelul” este spectacolul care marcheaza debutul stagiunii 2021-2022 pe scena Trupei Marionete a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad. Evenimentul are loc duminica, 19 septembrie, de la ora 11.00. „Ne dorim ca noua stagiune, care sta sub semnul a 70 de ani de teatru…

- Unul dintre cele mai... provocatoare proiecte teatrale aradene prinde, in aceste zile, contur. Este vorba despre „Un teatru pentru inceput de drum” – demers care ofera unui tanar regizor, proaspat absolvent, posibilitatea de a debuta pe o scena profesionista. Tanara regizoare Celina Nițu este cea care…