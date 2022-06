Stiri pe aceeasi tema

- Cursa de maraton 42 km a fost cea mai mare provocare pentru participanti.Constanta a adunat peste 1.200 de atleti amatori si profesionisti si alte cateva sute de sustinatori la Maratonul NIsipului, eveniment international care si a derulat a saptea editie, pe plaja Neversea. Marii castigatori ai cursei…

- Pe 21 mai va avea loc cea de a VII a editie a Maratonului Nisipului organizat pe plaja Neversea din Constanta, Zip Escort fiind partener nelipsit in sustinerea celei mai mari competitii de anduranta din Europa, desfasurata integral pe nisip "Si editia de anul acesta a "Maratonului Nisipului" va presupune…

- Dupa doi ani de pandemie, Constanța da #ReStart evenimentelor sportive de masa. In data de 21 mai 2022, pe plaja NeverSea din Constanța, va avea loc a VII-a ediție a Maratonului Nisipului, cea mai mare competitie de anduranta din Europa desfașurata integral pe nisip. Evenimentul sportiv internațional…

- Mai multe imagini de la eveniment pot fi accesate in Galeria FotoPatru copii au fost implicati intr un accident produs in aceasta dupa amiaza, 22 aprilie 2022, pe raza judetului Ialomita, in sprijinul victimelor fiind trimis si elicopterul SMURD Constanta.Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru…

- Federația Romana de Tenis a obținut pentru sezonul 2022 nu mai puțin de noua licențe pentru turnee ITF World Tennis Tour, unul dintre acesta fiind programat, la toamna, la Constanta, organizatorii punand la bataie premii in valoare totala de 15.000 de dolari. Turneele se vor desfașura dupa urmatorul…

- Circa 200 de copii refugiati din Ucraina au fost incadrati in gradinite, iar alti peste 700 – in scolile din municipiul Chisinau. Date in acest sens au fost prezentate de Andrei Pavaloi, sef-adjunct al Directiei generale educatie, tineret si sport DGETS, la sedinta operativa a serviciilor municipale,…

- Deloc intamplator, intens mediatizatul președinte Volodimir Zelenski a uitat sa ii aminteasca tocmai pe etnicii romani cu ocazia recentei urari oficiale de Ziua Unitații Ucrainei. Numai ca nu doar oboseala acestor zile groaznice de la Kiev pare sa fie totuși singura explicație pentru ”greșeala omeneasca”…

- Școlile buzoiene s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea razboiului. Cadrele didactice „le-au predat” in aceste zile copiilor lecția solidaritații. Spre exemplu, sub denumirea generica „Marțișorul speranței”, Școala Gimnaziala „George Emil Palade” a organizat o acțiune umanitara,…