- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ”sarcina comuna a intregii lumi democratice”,…

- Platforma anuntata de Ursula von der Leyen va fi folosita pentru schitarea nevoilor de investitii, coordonarea actiunii si orientarea resurselor.UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Guvernul polonez, caruia Moscova i-a taiat alimentarea cu gaze, cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei si a pune capat invaziei asupra Ucrainei.

- Comitetul de determinare a instrumentelor derivate de credit din EMEA (CDDC) a declarat pe site-ul sau ca comitetul a votat ”da” la o intrebare pentru a determina daca a avut loc ”un eveniment de neplata a creditului” in ceea ce priveste Rusia. Emisiunea internationala de obligatiuni din 2022 a Rusiei…

- Presedintele Volodimir Zelenski a multumit Uniunii Europene pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata solicitarea catre Bruxelles de a impune Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, scrie dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Polonia a furnizat Ucrainei arme in valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta sa faca fata invaziei ruse, a afirmat sambata premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Pana in prezent, Polonia a transferat vecinului nostru estic echipamente militare in valoare…

- Miercuri, presedintele parlamentului rus, Veaceslav Volodin, a declarat ca Rusia va cere compensatii Occidentului pentru sanctiunile impuse dupa invazia Ucrainei si pe care oficialul rus le-a descris drept ilegale, scrie Agerpres . „Vom reveni asupra acestei chestiuni si vom calcula pagubele pe care…