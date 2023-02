Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson este gata sa reia discuțiile cu privire la aderarea țarii sale la NATO, in impas, de indata ce va face Turcia. Despre aceasta scrie Reuters, relateaza „Adevarul european”. Ankara a suspendat discuțiile luna trecuta, deoarece tensiunile au escaladat dupa protestele…

- Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a declarat marti ca este gata sa reia negocierile blocate cu Turcia privind cererea Suediei de aderare la NATO de indata ce Ankara este pregatita, informeaza Reuters. Premierul suedez a mai spus insa ca va aștepta ca lucrurile sa se calmeze in Turcia, refeindu-se…

- Poliția din Norvegia a anunțat, joi, ca interzice un protest anti-islam in cadrul caruia organizatorii planuiau sa arda o copie a Coranului. Autoritațile norvegiene au motivat prin riscuri de securitate majore, in condițiile in care exista tensiuni tot mai mari intre Turcia și Suedia dupa un eveniment…

- Ministrul Finlandei de Externe, Pekka Haavisto, a declarat ca țara sa ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, dupa ce presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan s-a pronunțat ferm ca Ankara va respinge candidatura suedeza , relateaza Reuters. „Aderarea comuna a celor…

- Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima oara marti ministrul ei de externe, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura suedeza, informeaza France Presse si Reuters. Aderarea comuna a…

- Aderarea comuna a celor doua tari nordice ramane "prima optiune", dar "in mod evident trebuie sa evaluam situatia, daca s-a intamplat ceva care inseamna ca pe termen lung Suedia nu mai poate merge mai departe", a afirmat seful diplomatiei Pekka Haavisto la televiziunea publica YLE, judecand insa ca…

- Suedia este convinsa ca Turcia va aproba, in cele din urma, aderarea sa la NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le solicita pentru a sprijini aceasta aderare, a declarat duminica premierul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters.

- Finlanda ar lua in considerare acordarea de autorizatii de export de arme catre Turcia, de la caz la caz, a anuntat ministrul finlandez al apararii, joi, in timpul unei vizite la Ankara, intr-un efort de a obtine sprijinul Turciei pentru aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, relateaza Reuters.…