Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Horezu, ca infiintarea si extinderea retelelor de gaze reprezinta o prioritate pentru Guvern si ca va negocia cu Uniunea Europeana ca aceste investitii sa se realizeze cu fonduri europene.



"Inca de pe acum, anunt romanii, in special din localitatile care nu sunt racordate la reteaua de gaz, ca am solicitat ca in exercitiu financiar 2021-2027 sa fie eligibile pentru finantare, practic, infiintarile de retele de gaz sau extinderile de retele, ca mai sunt localitati unde sunt incepute retele de gaz, dar nu au fost extinse. Din 2012, practic,…