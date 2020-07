Stiri pe aceeasi tema

- Resimtim de la o zi la alta efectele cresterii mari de infectari cu Covid-19. Ungaria anunta noi restrictii in ceea ce priveste trecerea frontierei. Astfel, romanii care merg acolo trebuie sa intre in carantina, dupa ce tara noastra a fost inclusa pe lista statelor din zona galbena.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca obiectivul este de a nu mai impune noi restrictii si de a nu fi luate masuri care sa afecteze negativ economia. ”Acest lucru va fi posibil doar printr-un comportamen responsabil din partea fiecarei companii, institutii si al fiecarui cetatean roman”, a…

- Numarul cazurilor de coronavirus s-a dublat in Romania, in ultimele zile, odata cu adoptarea masurilor de relaxare, insa nu putem sa vorbim despre al doilea val de COVID-19, potrivit medicului Alexandru Rafila.

- Deoarece in ultimele zile, Romania a raporat o creștere a numarului cazurilor de coronavirus, in situația in care aceasta continua in același ritm autoritațile pregatesc noi restricții.

- MinistrulSanatații, Nelu Tataru, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, despre prelungireastarii de alerta, dar și despre redeschiderea mall-urilor, a gradinițelor și acreșelor.Cat de ingrijoratoare este creșterea numarului cazurilor de coronavirus la 320, cel mai mare din ultima luna, anunțata…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, despre cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus si a raspuns: "Asteptam sa vedem evolutia. Numai pe baza numarului de persoane diagnosticate pozitiv intr-o zi nu e bine sa formulezi opinii. Sigur ca e…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca orice crestere semnificativa a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus poate sa duca la noi restrictii, insa a afirmat ca numai dupa o zi nu poate fi facuta o analiza pertinenta. Joi au fost 238 de cazuri noi, iar vineri aproape 200.

- Ziarul Unirea Horațiu Moldovan, despre creșterea cazurilor de coronavirus: „Daca se va menține și zilele urmatoare creșterea, se poate pune problema unor masuri mai severe.” In cazul in care numarul de infectari crește, Guvernul ar putea impune noi restricții, anunța Horațiu Moldovan, secretarul de…