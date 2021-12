Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca l-a eliberat din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Daniel-Grigoroiu Norocel, pus in functie in aprilie de catre fostul prim-ministru Florin Citu.

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, vineri, decizia de incetare a calitații de consilier onorific al prim-ministrului acordate lui Lucian Isar. Decizia a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Este prima decizie de acest tip semnata de noul premier. Ieșirea lui Isar din Guvern vine…

- Doi candidați la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) au fost audiați de membrii Comisiei economie buget și finanțe. Este vorba de Irina Gutnic și Sergiu Merjan. In urma probei interviului, Sergiu Merjan a fost desemnat ciștigator cu 86 de puncte.…

- De altfel, Legea minelor a fost schimbata special pentru aceasta afacere. Cele doua resurse valoreaza peste 400 de milioane de euro. Aprobarea a fost data de președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale, Daniel Grigoroiu-Norocel, numit in funcție chiar de premierul Florin Cițu in aprilie anul…

- Orban demisioneaza dar ramane in funcție, pana la momentul in care in Parlament se va forma o noua majoritate parlamentara. Anunțul in acest sens a fost facut duminica, 26 septembrie 2021, chiar de Ludovic Orban. Anunțul se refera la funcția de președinte al Camerei Deputaților. Orban a precizat ca…

- USR PLUS reitereaza ca a luat deja o decizie in unanimitate – nu poate guverna cu Florin Citu premier. „Aceasta decizie nu se va schimba, indiferent cate minciuni incearca sa raspandeasca „echipa castigatoare”. Vrem reforme pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptand orice fel…