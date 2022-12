Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a plecat in vizita oficiala in Coreea de Sud, alaturi de mai multi ministri, de directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A si de o delegatie parlamentara condusa de Marcel Ciolacu. Premierul Nicolae Ciuca face o vizita oficiala in Coreea de Sud, in aceasta saptamana,…

- Potrivit sursei citate, șeful Guvernului va fi insoțit de vicepremierul și ministru al transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul educației, Ligia Deca, ministrul cercetarii, inovarii și digitalizarii, Sebastian Burduja, ministrul economiei, Florin Spataru, ministrul energiei, Virgil Popescu, directorul…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu pleaca impreuna in Republica Coreea, intr-o vizita oficiala. Cei doi vor fi insoțiți de vicepremierul și ministru al transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul educației, Ligia Deca, ministrul cercetarii, inovarii și digitalizarii,…

- ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi de lideri ai Coalitiei si de membri ai Guvernului, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie. Cu aceasta ocazie, au fost analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate…

- Premierul si liderii Coalitiei s-au intalnit, luni, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie pentru a cauta solutii pentru ca preturile practicate la consumatorul final sa fie la un nivel cat mai accesibil. "Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, va efectua, in perioada 26 – 28 septembrie, o vizita oficiala in Japonia, pentru a participa la ceremonia funerara de stat a fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe. Conform unui comunicat transmis duminica de Camera Deputatilor, delegatia romana va…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va efectua, in perioada 26 – 28 septembrie, o vizita oficiala in Japonia, la Tokyo, pentru a participa la ceremonia funerara de stat a fostului prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe. Vizita va include mai multe intalniri de lucru, prima fiind programata…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca va efectua, in perioada 26-28 septembrie, o vizita la Tokyo (Japonia), pentru a participa la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului premier nipon Shinzo Abe. Fostul inalt oficial nipon Shinzo Abe a contribuit decisiv la inceperea demersurilor necesare ridicarii…