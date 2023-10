Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor ar putea fi demarat Programul „Rabla pentru tractoare”. Propunerea facuta de premierul Marcel Ciolacu Un „Program Rabla pentru tractoare” ar putea fi lansat anul viitor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca ar fi necesar un astfel de program, pentru a incuraja agricultorii sa investeasca…

- ”Rabla pentru tractoare” in 2024: Programul ar putea fi lansat anul viitor, pentru a spriji agricultorii ”Rabla pentru tractoare” in 2024: Programul ar putea fi lansat anul viitor, pentru a spriji agricultorii Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a vizitat, sambata 28 octombrie, Targul INDAGRA. La finalul…

- Un „Program Rabla pentru tractoare” ar putea fi lansat anul viitor. Propunerea facuta de premierul Marcel Ciolacu Un „Program Rabla pentru tractoare” ar putea fi lansat anul viitor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca ar fi necesar un astfel de program, pentru a incuraja agricultorii sa investeasca…

- Premierul Marcel Ciolacu, care a vizitat, sambata, Targul INDAGRA, a declarat ca ar trebui incurajat și un Program Rabla la tractoare. ”Sa continuam investitiile si, mai ales, sa vedem ce proiecte o sa prindem in viitorul buget al Romaniei, pentru ca in acest moment, dupa cum stiti, am inceput constructia…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, sambata, Targul INDAGRA, iar la final a afirmat ca se analizeaza, in perspectiva bugetului pentru 2024, nevoia de investitii pentru a spriji agricultorii. Ciolacu vorbeste despre necesitatea unui Program Rabla la tractoare. ”Sa continuam investitiile si, mai ales,…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, sambata, Targul INDAGRA, iar la final a spus ca se analizeaza, in perspectiva bugetului pentru 2024, nevoia de investitii pentru a spriji agricultorii. Ciolacu vorbeste despre necesitatea unui Program Rabla la tractoare, potrivit News.ro.

- ”Sa continuam investitiile si, mai ales, sa vedem ce proiecte o sa prindem in viitorul buget al Romaniei, pentru ca in acest moment, dupa cum stiti, am inceput constructia bugetului pentru 2024 si, in functie de solicitari, vedem cat de eficienti suntem pe anumite proiecte”, a declarat, sambata, Marcel…

- Astazi, PSD, in frunte cu premierul Marcel Ciolacu, a lansat programul „Cumpara romanește”, o campanie de promovare a tot ceea ce inseamna 100% producție Made in Romania, pentru susținerea și in beneficiul producatorilor autohtoni. Intr-o hala a unei fabrici romanești care produce elemente pentru structura…