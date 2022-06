Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro ) Miniștrii de externe din țarile membre ale Uniunii Europene se reunesc pentru a discuta problema cerealelor. Oficialii vor cauta soluții și modalitați de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza razboiului. Politicienii se intalnesc luni,…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, condamna, intr-un mesaj pe Twitter, faptul ca fortele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina, la Mykolaiv, afirmand ca este un alt atac rusesc cu rachete care contribuie la…

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- O posibila foamete mondiala bate tot mai mult in ușile populației. Ucraina, care este al patrulea producator și exportator de cereale la nivel internațional, se confrunta cu doua probleme serioase in privința granelor. Pe de o parte, nu poate sa-și transporte marfa, pentru ca navele care ar trebui sa…

- Blocajele sunt percepute ca fiind una dintre cauzele preturilor ridicate la alimente, care au atins un nivel record in martie, ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Rusia, inainte de a scadea putin in aprilie, a precizat, vineri, Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO).…

- Ucraina a inchis in mod oficial cele patru porturi ale sale pe Marea Neagra si Azov, pe care fortele ruse le-au capturat, a anuntat luni Ministerul Agriculturii din Ucraina. Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk din Marea Azov si portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise „pana la restabilirea…

- Din cauza razboiului din Ucraina, se poate declanșa, in viitorul apropiat, la nivel planetar, o criza alimentara fara precedent. Rusia și Ucraina sunt doi dintre cei mai mari exportatori de grau din lume, reprezentand aproximativ o treime din vanzarile anuale de grau la nivel mondial. Impreuna, ele…

- La conferința de presa de la summitul NATO de joi, Emmanuel Macron, președintele Franței, a afirmat ca, in contextul razboiului din Ucraina, declanșat de Rusia, omenirea va intra, in urmatorul an, cel mult intr-un an și jumatate, intr-o criza alimentara fara precedent. Și asta pentru ca multe țari din…