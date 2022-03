Stiri pe aceeasi tema

- Planurile pentru organizarea unei intalniri intre presedintele SUA, Joe Biden, si omologul rus, Vladimir Putin, au fost anulate, a anuntat marti Casa Alba.Purtatoarea de cuvant a lui Biden, Jen Psaki, a spus ca liderul de la Casa Alba este deschis in general la diplomatie si discutii la cel mai inalt…

- Liderii occidentali fac eforturi de ultim moment pentru a incerca sa-l determine pe președintele rus Vladimir Putin sa renunțe la ideea de a invada Ucraina și sa rezolve problemele la masa discuțiilor. Dupa ce duminica a vorbit din nou cu liderul de la Kremlin, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Președintele american Joe Biden a vorbit duminica, 13 februarie, la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski. Potrivit unui scurt comunicat difuzat de Casa Alba , conversația a durat in jur de o ora. Biden a reafirmat angajamentul SUA fața de suveranitatea și integritatea teritoriala a…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, la telefon, timp de o ora si doua minute. “Presedintele Joseph R. Biden a discutat astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre escaladarea mobilizarii de forte militare la frontierele Ucrainei. Presedintele…

- Președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron, de la care mulți spera o detensionare a situației de la granița Rusiei cu Ucraina, și-au inceput luni dupa-amiaza intrevederea de la Kremlin.

- SUA susțin ca au informații despre faptul ca Moscova ar planui sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei. Scenariul ar putea fi folosit astfel ca pretext pentru a invada Ucraina. Afirmațiile aparțin purtatorului de cuvant al Pentagonului, John Kirby, dar Rusia neaga categoric un asemenea plan.…

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- Presiunea militara imensa pusa de Kremlin la granița dintre Rusia și Ucraina determina Casa Alba sa pregateasca masuri extraordinare pentru contracararea unei invazii ordonate de președintele Putin. Administrația Biden studiaza acum daca și cum ar putea SUA sa sprijine o insurgența antiruseasca in interiorul…