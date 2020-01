Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a sugerat luni ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe șeful Inspecției Muncii. "Poate nu-l mai vad pe acolo", a spus premierul, potrivit antena3.ro.Violeta Alexandru a anunțat luni, in deschiderea ședinței de Guvern, ca este aproape de a finaliza reorganizarea…

- Premierul Ludovic Orban i-a spus, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, care a prezentat la inceputul sedintei de Guvern stadiul reorganizarii ministerului si institutiilor din subordine, ca "Poate nu-l mai vad pe seful ITM pe acolo...". Violeta Alexandru i-a raspuns ca se face o evaluare.

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe seful de Inspectoratul Teritorial de Munca. Ministrul mucnii anunta in sedinta ca se afla in proces de evaluare la nivelul institutiilor din subordonare, si va prezenta in Guvern, curand, o situatie. "Poate…

- Premierul Ludovic Orban, in ședința de Guvern de luni, a facut referire la șeful ITM. „Suntem la finalul unui amplu proces de consultare, care a inclus opinia sindicatelor și patronatelor cu privire la organizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. (...) Suntem in proces de organizare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva, informeaza Agerpres. „Trebuie sa faceti un calcul, care este necesarul pentru plata integrala a drepturilor salariale…

- Ionel-Ovidiu Bogdan a fost numit in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)

- Decizia finala privind creșterea salariului minim va fi luata saptamana viitoare, nu in aceasta saptamana. In acest sens, marți va avea loc o intalnire cu sindicatele și patronatele, a anunțat ministrul muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a spus ca sunt trei scenarii de lucru, care arata diferite niveluri…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca a mai demis "un rand de reprezentanti PSD" din aparatul de stat, adaugand ca "placerea cea mai mare" a fost eliberarea din functia de consilier al prim-ministrului a Liei Olguta Vasilescu. "Am mai demis inca un rand de reprezentanti ai PSD, dar placerea…