- Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp! Castigam pe 25 septembrie! Castigam big…

- “Eu am parerile mele, stiu ce oameni de calitate avem si in zona finantelor avem multi oameni de calitate. Inca nu am avut o discutie cu Florin Citu ca sa aflu de la el ce preferinte are el, in calitate de prim ministru. Cert este ca va trebui sa convocam Biroul Politic National sa luam decizia de desemnare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca nu a inteles care este motivul pentru care premierul Florin Citu a decis sa ramana interimar la Ministerul Finantelor o perioada lunga, avand in vedere ca partidul are numerosi specialisti care ar putea prelua acest portofoliu. Orban arata ca premierul…

- Ludovic Orban, liderul PNL, spune nu știa nimic despre episodul referitor la condamnarea lui Florin Citu in SUA pentru conducere sub influența alcoolului. Intr-o declarație citata de Știri pe surse , președintele Camerei Deputaților a negat ca el ar fi in spatele informațiilor furnizate in acest caz.…

- ”Dupa ce a ratat – big time - toate tintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei, premierul Citu, se preface ca nu intelege de ce”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca, ”daca ar scoate capul din intalnirile cu primarii din partid, adevarul i-ar exploda in…

- Premierul Florin Cițu iși proclama victoria lejera la Congresul PNL, cu mai bine de doua luni inainte de ziua alegerilor interne. „„Ma dusei la Gorj și caștiga Dan Vilceanu președinția filialei PNL! 348 de voturi din 350. Dan este prietenul și colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in…

- Presedintele PNL Alba, Mircea Hava spune, într-o postare pe Facebook, ca în PNL e prima data când ”unitatea e greu încercata de disperarea unora de a ajunge unde nu merita, prin nimic altceva decât jocuri de culise si cutite înfipte-n spate”. Hava lanseaza…

- Premierul Florin Citu afirma, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL, ca, atunci cand a decis sa intre in politica, a stiut ca singura varianta este sa fie liberal, sustinand ca doar liberalismul salveaza Romania, iar romanii trebuie sa stie ca guvernul de dreapta este singura solutie.…