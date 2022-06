Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca a identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare a pretului carburantilor, in suma fixa de 50 de bani, care se va aplica direct la pompa. Jumatate din aceasta reducere va fi decontata de stat iar mecanismul prin care se asigura stabilitatea preturilor la combustibil va fi aplicat pentru o perioada de 3 luni. Impactul bugetar este de 2 miliarde de lei. Declarații Nicolae Ciuca: Am identificat o soluție de compensare in suma fixa de 50 de bani aplicata direct la pompa Apolicam aceasta decizie,…