- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Gazprom de a inceta furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, ca Romania nu este afectata in acest moment si ca consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Asiguram pentru perioada…

- ”Am avut o discutie cu ministrul Energiei, Romania nu este afectata in acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Stiti foarte bine ca suntem una dintre putinele tari din Europa care beneficiem de resursa de gaz consistenta, sigur, nu pe deplinatatea nevoilor…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a anunțat miercuri ca Guvernul sau, impreuna cu compania petroliera austriaca OMV, a fost de acord sa plateasca in ruble pentru importurile de gaze rusești. Rusia a suspendat livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria pentru ca nu s-au conformat acestei cereri. Cancelarul…

- Polonia s-a pregatit in vederea posibilitatii ca Rusia sa limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionarii si ”se va descurca”, declara viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, dupa anuntul Gazprom privind intreruperea furnizarii de gaze. De asemenea, rezervele de energie ale…

- Compania rusa Gazprom a informat compania bulgara de stat Bulgargaz ca intrerupe livrarile de gaze incepand de miercuri, a anuntat Ministerul Energiei din Bulgaria. Ungaria va primi insa gaz rusesc prin Bulgaria, transmite Reuters. Ministerul a precizat ca, impreuna cu companiile de stat de gaze, a…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, cu o delegație a Congresului SUA și a reiterat dovada de unitate a țarilor aliate NATO, subliniind, totodata, importanța dezvoltarii de noi investiții americane in Romania. Conform comunicatului Guvernului, prim-ministrul a primit, la Palatul Victoria, delegația…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ferme ca nu exista riscul ca Romania sa ramana fara gaze. El a anunțat va fi dat in funcțiune interconectorul de gaze dintre Grecia și Bulgaria, iar Romania va putea beneficia de gaz lichefiat. In plus, in maximum doua luni Parlamentul va adopta legea offshore, ceea…