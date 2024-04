Transgaz vrea să înființeze o firmă pentru transportul hidrogenului Compania de stat Transgaz vrea sa iși extinda activitatea in domeniul transportului de hidrogen. De aceea, va fi inființata o societate cu raspundere limitata avand ca obiect de activitate transportul hidrogenului, cu asociat unic Transgaz, acționarii companiei fiind chemați pe 5 iunie sa-și exprime votul in aceasta privința. Transgaz este transportatorul național de gaze naturale. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

