Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca din acest comitet vor face parte sase ministere. “Am avut o discutie cu domnul ministru Daea, miercuri, in sedinta de Guvern si, dupa ce am analizat, am luat decizia ca incepand de saptamana viitoare sa infiintam un comitet interministerial…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, de saptamana viitoare, va fi infiintat un comitet interministerial care se va ocupa de efectele schimbarilor climatice in agricultura si de efectele pe care le produce seceta pedologica in acest domeniu. ‘Am avut o discutie cu domnul ministru Daea, miercuri in sedinta…

- Copiii, victime ale schimbarilor climatice: Pot fi afectați inainte sa fie nascuți. STUDIU Copiii, victime ale schimbarilor climatice: Pot fi afectați inainte sa fie nascuți. STUDIU Un nou studiu arata faptul ca schimbarile climatice ar afecta copiii chiar inainte de a fi nascuți. Efectele schimbarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din functia de ministru al Agriculturii si a semnat decretul pentru numirea ca ministru interimar a lui Sorin Grindeanu, a anunțat Administratia Prezidentiala. Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis,…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miniștrilor Energiei și celui de Finanțe sa verifice „elementele de preț la carburanți”, pentru „a avea o decizie privind modul in care s-a ajuns la acest nivel al prețurilor la carburanți”. Guvernul are pe ordinea de zi adoptarea ordonanței anti-specula. „Vom aproba…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, in deschiderea sedintei Executivului, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca in acest an nu va fi modificat sistemul de impozitare și nu vor fi introduse taxe noi. ”Nu vom schimba sistemul fiscal peste noapte. Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, nu vom avea taxe noi. Pentru tot ceea ce avem de facut in continuare…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…