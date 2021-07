Premierul Romaniei este catalogat drept „nesimțit” dupa ce s-a laudat pe Facebook „a intervenit” și a rezolvat el cu transferul in strainatate a doi mari arși, dupa accidentul de la Petromidia. Intervenția ii aparține deputatul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu. „Cițu uita sau nu știe faptul ca exista un ordin de ministru 476/2017 care stabilește care sunt criteriile pentru transferul pacienților mari arși in strainatate. Vanitos și superficial, Cațu vrea sa-și arate mușchii in competiția interna pentru șefia PNL folosindu-se cinic de o tragedie. O mare nesimțire. De ce nu vorbește domnul Cațu…