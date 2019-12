Procurorul general al Cehiei, Pavel Zeman, a anuntat miercuri ca premierul Andrej Babis va fi anchetat in continuare pentru eventuale fraude intr-un caz ce implica subventii europene, dupa ce in luna septembrie investigatiile au fost oprite, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.

Babis, un om de afaceri extrem de bogat, fusese anchetat pentru modul presupus fraudulos in care au fost obtinute subventii europene de 2 milioane de euro, in urma cu peste un deceniu, pentru construirea unui centru de conferinte in apropiere de Praga, inainte de a intra in politica.

