- Germania si Franta vor sa se implementeze un buget comun al zonei euro la orizontul lui 2021, cu scopul de a proteja mai bine de crize, au anuntat licerii celor doua tari marti, la Berlin. ”Ne angajăm în vederea unui buget al (zonei) euro”, a declarat cancelarul german Angela…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

