Stiri pe aceeasi tema

- Premierul australian Scott Morrison si-a cerut scuze dupa ce a fost criticat pentru ca a sustinut ca "nu a existat sclavie" in Australia, informeaza vineri dpa potrivit Agerpres. "Comentariile mele nu aveau intentia de a jigni si, daca am facut asta, regret profund si imi cer scuze", a spus Morrison…

- Jucatorii echipei Valencia CF au ingenuncheat marti, inainte de antrenamente, in semn de solidaritate cu miscarea antirasista ''Black Lives Matter'', o premiera pentru fotbalul spaniol, scrie AFP.''Clubul Valencia CF vrea sa arate public ca este impotriva rasismului. Inainte de a incepe antrenamentul…

- Fostul tenismen Boris Becker a fost insultat pe retelele de socializare pentru ca a participat la o manifestatie Black Lives Matter, informeaza lequipe.fr.Fostul lider ATP, in varsta de 52 de ani, a participat la demonstratiilor care au avut loc, sambata, in centrul Londrei, in semn de solidaritate…

- Zeci de mii de australieni au iesit sambata, 6 iunie, in strada in intreaga tara pentru a denunta inegalitatile rasiale, incalcand restrictiile guvernului in contextul pandemiei de Covid-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.Protestul de la Sydney, care a reunit, conform CNN, peste 10.000 de persoane,…

- Actorul din „Star Wars” John Boyega avut un discurs emoționant la un protest de la Londra fața de moartea lui George Floyd, cu gatul sub genunchiul unui polițist. El le-a spus participanților ca „acum este momentul” pentru a cere egalitate rasiala, relateaza CNN.

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat miercuri ca un proiect privind reluarea in siguranta a calatoriilor intre Noua Zeelanda si Australia va fi prezentat guvernelor de la Wellington si Canberra la inceputul lunii iunie, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cele doua tari analizeaza posibilitatea…

- Declaratia sa vine dupa ce saptamana trecuta presedintele american Donald Trump s-a declarat convins ca noul coronavirus si-ar avea originea intr-un laborator de virusologie din China. Morrison a spus ca Australia nu are dovezi care sa ii schimbe pozitia conform careia coronavirusul a pornit dintr-o…

- Australia a inchis vineri zonele unde locuieste populatia aborigena in aceasta tara, pentru a o proteja de coronavirus, si a inceput sa-i caute pe cei circa 2.700 de pasageri ai unui vas de croaziera care au debarcat la Sydney, de teama ca acestia sa nu fie contaminati, informeaza vineri AFP potrivit…