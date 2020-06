Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va deschide mall-urile incepand din data de 15 iunie, in cazul in care pana la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea, a transmis, marti, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe contul sau de Facebook. “Alaturi de premierul Ludovic Orban am avut…

- Guvernul va deschide probabil mall-urile incepand din data de 15 iunie Ministrul Economiei, Virgil Popescu. Foto: Gov.ro. Guvernul va deschide mall-urile începând din data de 15 iunie, în cazul în care pâna la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea,…

- Ministrul Economiei a anunțat data la care se deschid mall-urile. Ce se intampla cu cinematografele si locurile de joaca Guvernul va deschide mall-urile incepand din data de 15 iunie, in cazul in care pana la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea, a scris ministrul Economiei, Virgil Popescu,…

- Programul prim-ministrului Ludovic Orban de marti, 2 iunie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: - Intalnire cu membri ai Asociatiei Investitorilor de Real Estate din Romania (11,00 - Palatul Victoria - oportunitati fotograf oficial)- Participare prin videoconferinta la dezbaterea…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa mentina pana la 1 iunie toate masurile de sprijin acordate pe perioada starii de urgenta, iar, de la aceasta data, le va prelungi pentru "acele domenii care continua sa fie afectate de restrictii, printre care se afla si industria spectacolelor".…

- Viktor Orban a publicat miercuri pe pagina personala Facebook o poza cu harta Ungariei mari, care continea si Ardealul. Postarea prim ministrului ungar a aprins si mai tare scandalul care macina Romania in ultimele zile, privind autonomia "tinutului secuiesc". Premierul Orban a venit cu un…

- Premierul i-a cerut ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa inceapa demersurile necesare, insa in baza unei "selectii riguroase", potrivit Hotnews.ro. "Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate…