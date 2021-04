Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca restaurantele care au tot personalul vaccinat ar putea ramane deschise, indiferent de rata de incidenta. „Am avut discutii si cu restaurantele, pentru ca au fost lovite in aceasta perioada cel mai mult restaurantele in aceasta perioada de criza. Pentru restaurante…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți seara ca sunt discuții avansate cu sectorul HoReCa in sensul ca restaurantele și hotelurile sa ramana permanent deschise, indiferent de rata de incidența din localitatea respectiva. Exista o singura condiție, aceea ca tot personalul sa se vaccineze. Propunerea…

- HoReCa, domeniul cel mai afectat de pandemie, sufera in continuare. Cu 80% pierderi din cifra de afaceri in anul 2020, reprezentanții HoReCa trag semnale de alarma și spun ca nu mai au mult pana la faliment. Daca in urma cu doua saptamani aceștia solicitau ca restaurantele si cafenelele sa fie scoase…