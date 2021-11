Pentru prima data in istoria aviației, un avion Airbus A340 a aterizat in Antarctica. Hi Fly, o companie aeriana de tip boutique, este responsabila pentru acest zbor istoric. Compania este specializata in wet leasing, ceea ce inseamna ca inchiriaza atat aeronave, cat și echipaj de zbor și sunt responsabile de gestionarea asigurarilor, intreținerii și a […] The post Premiera! Un Airbus A340 a aterizat in Antarctica. Ce companie a operat primul zbor spre continentul alb - VIDEO first appeared on Ziarul National .