Premieră ştiinţifică: Vocea unui preot egiptean mort în urmă cu 3.000 de ani, reprodusă cu ajutorul corzilor vocale artificiale (AUDIO) Cercetatorii au reprodus vocea preotului Nesyamun cu ajutorul unor corzi vocale artificiale. Vocea preotului Nesyamun a fost reprodusa sub forma unui scurt sunet. Preotul a trait in Teba in secolul 11 I.Hr., in timpul domniei lui Ramses XI. In mod normal, avea nevoie de o voce puternica pentru indatoririle sale rituale. Pe baza inscripțiilor gasite in mormantul lui Nesyamun s-a stabilit ca acesta era preot și scrib. Printre inscripțiile descifrate de pe sarcofagul sau se numara și dorința sa de a „vedea și de a vorbi cu zeii la fel cum a facut și in timpul vieții sale robotitoare”. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

