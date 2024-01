Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgii si oamenii de stiinta au dezvoltat un test de sange pentru cancerul cerebral, in premiera mondiala, care, potrivit expertilor, ar putea revolutiona diagnosticarea, accelera tratamentul si creste rata de supravietuire, informeaza The Guardian. Timp de ani de zile, tumorile cerebrale…

- Testul de sange conceput de dr. Nicolas Ashton și colegii lui de la Universitatea Goteborg ar putea sa detecteze maladia Alzheimer. Rezultatele studiului au fost publicate in revista americana Jama Neurology . Mai puțin dureros și invaziv ca puncțiile lombare folosite in prezent, acest nou tip de depistare…

- Un școlar din Devon s-a alaturat societații selecte Mensa dupa ce a obținut un scor mai mare la un test de IQ decat Albert Einstein și Stephen Hawking. Rory Bidwell, in varsta de 12 ani, a obținut recent scorul maxim posibil pentru grupa sa de varsta, de 162 la testul Cattell III B, a raportat North…

- Numarul donatorilor de sange a crescut considerabil in acest an Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange a crescut de patru ori in 2024 și a ajuns la 280 de lei Ce trebuie sa știe donatorii? Care sunt condițiile in care putem dona? Medicul Alina Pleșu, director Centrul de Transfuzie Sanguina Iași,…

- Primaria Orașului Comanești, Spitalul Orașenesc „Ioan Lascar”, Crucea Roșie Subfiliala Comanești și Centrul de Transfuzie Sanguina Bacau au colaborat sambata, 9 decembrie, la organizarea campaniei de donare de sange, prima de acest fel dupa incheierea pandemiei de covid. 82 de oameni, printre care pompieri…

- Sub genericul „DONAREA TA, SALVAREA MEA!”, in zilele de 7,8,11și 15 decembrie 2023, echipa „Doneaza sange, fii erou” organizeaza o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Deva, b-dul. 22 Decembrie, bloc D1, parter. Din echipa de coordonatori ai proiectului face parte și Madalina…

- Baimareanul Vasile Țineghe (64 de ani) este internat la Spitalul Județean Baia Mare și are nevoie urgenta de sange. „Vin cu o mare rugaminte! Tatal meu, Vasile Țineghe, are de urgența nevoie de sange, grupa B3. In prezent este internat pe Secția ATI (Anestezie și Terapie Intensiva) a Spitalului Județean…

- Campania „La 18 ani salvez lumea/donez sange”: Peste 100 de tineri minori din Alba au vizitat Centrul de Transfuzie Sanguina și și-au exprimat dorința de a dona sange la varsta majoratului Zilele acestea, voluntarii Asociației Emanoil și prietenii lor, au avut șansa de a vizita Centrul de Transfuzie…