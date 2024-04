Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Dansului va fi marcata in sectorul Centru in ritmuri latino. Primaria capitalei invita chisinauienii si oaspetii capitalei, pe 21 și 28 aprilie curent, in centrul orasului, unde vor fi organizate diverse programe cultural-coregrafice consacrate sarbatorii mondiale a dansului. In…

- Ulmeni, 6 aprilie 2024 – Comunitatea din Ulmeni este pregatita sa marcheze Ziua Internaționala a Romilor printr-un spectacol de excepție care va avea loc astazi, in sala de sport a orașului, incepand cu ora 12:00. „Cu o bogata diversitate culturala și tradiții vibrante, Ziua Internaționala a Romilor…

- Spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin”, de Artur Solomonov, care va avea premiera in data de 12 mai, la ora 19:00, este noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin” va fi montat de regizorul Theodor-Cristian Popescu, și reprezinta o premiera…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pregatește sa lanseze o noua premiera: ”Occident Express” de Matei Vișniec dar de data asta in limba romana și nu in franceza ca varianta de anul trecut. ”Dupa succesul inregistrat cu spectacolul Occident Expres de Matei Vișniec, in regia lui Alain Timar, prima…

- Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, informeaza Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformarii, care a publicat pe X un videoclip de multumire la…

- Romania a suferit o cadere abrupta in clasamentul Cupei Davis, dupa ce „tricolorii” au pierdut cu 4-0 contra Greciei, in weekendul recent incheiat. Naționala de Cupa Davis Romaniei a retrogradat in Grupa Mondiala II (eșalonul al treilea valoric), fiind intrecuta de țari fara tradiție in tenis, in noul…

- Un spectacol de teatru inspirat din serialul TV 'Fawlty Towers' va avea premiera la Londra"Fawlty Towers", un serial TV clasic de comedie din anii 1970, va avea premiera pe West End din Londra in luna mai, intr-o noua adaptare teatrala, la aproape 50 de ani dupa ce productia originala de televiziune…

- ”In timp ce europarlamentarii PNL Dan Motreanu si Daniel Buda lucrau zilele trecute pentru a aduce mai multi bani europeni fermierilor romani, domnul Tudose era probabil la bufet”, a declarat, sambata, Rares Bogdan.Acesta aprecizat ca PNL nu a facut din dialogul cu fermierii, transportatorii sau medicii…