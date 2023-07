Premiera „Barbenhiemer” a umplut cinematografele din Los Angeles Publicul a umplut salile cinematografelor din Los Angeles in ziua lansarii filmelor ,,Barbie” și „Oppehiemer”. Chiar daca nu au nicio legatura, premiera filmelor in aceeași zi a obținut numele de „Barbenhiemer”. O mare parte dintre cei care au venit la premiera filmelor și-au cumparat bielete la ambele deoarece au vrut sa le vada unul dupa altul. Deși filmele nu au nicio legatura și au estetic și acțiune total opuse, acesta pare sa fie elementul care i-a convins pe oameni sa le vada pe ambele. In timp ce in „Barbie”, Margot Robbie este papușa Mattel, care iși traiește viața roz și perfecta in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

