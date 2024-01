Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc in satul romanesc Ianculești ce aparține de Primaria Carei prima ședința convocata de delegatul satesc Sebastian Oneț de la alegerea sa din iulie 2021. Discuțiile au avut loc in fața bisericii, dupa slujba de duminica deoarece in satul romanesc Ianculești NU EXISTA nicio sala de evenimente…

- Vineri, 26 ianuarie 2024, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a primit, la Reședința Episcopala din Municipiul Baia Mare, vizita Domnului Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, insoțit de o Delegație de miniștri și parlamentari.

- In duminica a 14-a dupa Rusalii (Pilda nunții fiului de imparat), 28 ianuarie, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din municipiul Baia Mare. Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe…

- Marti, 26 decembrie 2023, a doua zi de Craciun, praznicul Soborul Maicii Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in municipiul Satu Mare, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”,

- Joi, 30 noiembrie 2023, de sarbatoarea inchinata Sfantului Apostol Andrei, cel intai chemat dintre Apostoli, Ocrotitorul Romaniei, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a slujit la Parohia Ortodoxa „Sfantul Apostol Andrei” din municipiul Baia Mare, județul Maramureș,…

- Joi, 30 noiembrie, de sarbatoarea inchinata Sfantului Apostol Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Parohia Ortodoxa „Sfantul Apostol Andrei” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia hramului. Raspunsurile la strana…

- Duminica, 19 noiembrie 2023, a XXVI-a dupa Sfintele Rusalii, cand se citeste Sfanta Evanghelie cu Pilda bogatului caruia i-a rodit tarina, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica „Buna Vestire”, Baia Mare, cu ocazia implinirii…

- Duminica, 12 noiembrie 2023, a 25-a dupa Rusalii (pilda samarineanului milostiv), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Parohia Ortodoxa „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare. In acest an, cu ocazia serbarii hramului bisericii, vor fi aduse spre…